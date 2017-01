Il Canada è il nuovo paradiso fiscale: ecco perchè

OTTAWA (WSI) – Non sono le Cayman o le Barbados ma l’insospettabile Canada il nuovo paradiso fiscale che farà gola a molti elusori visto che permette di pagare solo il 2% di tasse su profitti che superano le centinaia di milioni.

Come è possibile tutto questo? A spiegarlo dalle pagine de Il Sole 24 Ore, Stefano Latini dell’Agenzia delle entrate.

“I pilastri di questo sofisticato sistema di tassazione sono due. Primo: Ottawa tassa i suoi residenti sul loro reddito mondiale, ma nello stesso tempo permette una quasi totale esenzione per i nuovi residenti permanenti che abbiano dirottato patrimoni, redditi e plusvalenze su appositi trust offshore registrati presso giurisdizioni a bassa tassazione I pilastri di questo sofisticato sistema di tassazione sono due. Primo: Ottawa tassa i suoi residenti sul loro reddito mondiale, ma nello stesso tempo permette una quasi totale esenzione per “i nuovi residenti permanenti” che abbiano dirottato patrimoni, redditi e plusvalenze su appositi trust offshore registrati presso giurisdizioni a bassa tassazione”.

Il sistema fiscale ibrido del Canada

Si tratta in sostanza di un sistema fiscale ibrido in cui la tassazione territoriale si mescola a quella mondiale incoraggia l’evasione. Così gli stranieri che diventano nuovi residenti permanenti in Canada possono registrate un trust offshore e ospitare i redditi che derivano da fonti non canadesi per una durata massima di cinque anni. Dopo questi cinque anni il nuovo residente permanente straniero può scegliere se diventare cittadini canadese e optare per lo status di non residente a fini fiscali e i suoi guadagni depositati nel trust offshore non saranno tassati dopo i cinque anni.

Il tutto in maniera legale. Come è possibile? Dal 2009 il paese ha firmato 23 accordi di scambio di informazioni fiscali che prendono il nome di Tiea con i paradisi fiscali dei caraibi, come ricorda Latini.