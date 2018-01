Il 2018 è ideale per acquistare casa: i mutui più convenienti

Anche il 2017 si annuncia un anno positivo per chi chi ha intenzione di acquistare casa ricorrendo a un finanziamento. Ma su quale mutuo orientarsi? E quali sono le banche che offrono le condizioni più convenienti? Alle domande hanno provato a rispondere due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it.

Il presupposto per risparmiare è mettere a confronto le varie proposte. Gennaio – come mette in evidenza AdnKrons – si apre con delle novità: UBI, Credem, BNL e Cariparma hanno fatto alcuni ritocchi verso il basso dei tassi.

Entriamo nel dettaglio la simulazione per mutuo a tasso variabile. Consideriamo il caso di un mutuo a tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Fra gli istituti che offrono i mutui più vantaggiosi figurano ai primi 5 posti Credem(istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,80%; TAN 0,47%; rata 611,05 €; TAEG 0,78%), Che Banca! (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,03%; TAN 0,70%; rata 625,04 €; TAEG 0,82%), Banca Sella (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,00%; TAN 0,67%; rata 623,21 €; TAEG 0,83%), Hello Bank! (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 €; TAEG 0,84%), IW Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,90%). Seguono BNL (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 €; TAEG 0,90%); Webank (istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 €; TAEG 0,93%); UBI Banca (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,94%); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,15%; TAN 0,78%; rata 630,27 €; TAEG 0,94%); Crédit Agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,18%; TAN 0,85%; rata 634,59 €; TAEG 0,94%).

Risultati diversi hanno invece portato le simulazioni per mutuo a tasso fisso. La stessa situazione ma questa volta a un tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.