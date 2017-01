IFR tra indici ed i vantaggi del suo utilizzo....

Prima delle feste natalizie vi avevo lasciato informando che sarebbero stati disponibili, presto, gli IFR di tutti gli indici Europei disponibili sul sito rispetto al Dax.

Come promesso sono ora on-line e disponibili all’utilizzo per trategie direzionali e DoubleWay, ovviamente per chi li sa aprezzare ed utilizzare. Per chi invece non ne è in condizione di comprenderne l’utilizzo secondo le logiche economiche sottostanti potrà partecipare a futuri corsi se verranno predisposti in relazione alle richieste che riceveremo dagli utenti.

Come sempre infatti predisponiamo corsi solo se abbiamo almeno una decina di persone interessate.

Passando alle funzioni d’ utilizzo, nella sezione mercati scegliendo l’indice d’ interesse, è possibile accedere alla sezione titoli.

All’interno assieme ai titoli appartenenti all’indice si trova l’ indice stesso, all’interno del quale nella sezione indicatori…

In indicatori fondamentali si può selezionare l’indicatore IFR e nella tendina a fianco alla voce ciclo è possibile selezionare nuovamente IFR in fondo ai vari cicli.

L’IFR tra indici a differenza dei titoli non è sviluppato su tutti i cicli , ma solo su un periodo già delineato per il trading di medio termine sia direzionale che DoubleWay.

I paramentri pre impostati sono il risultato di ricerche di diversi anni e sono la migliore soluzione da me rilevata per l’operatività di medio termine.

Il risultato che ne esce è il seguente:

un indicatore che oltre ad essere anticipatore rispetto alla tendenza del mercato di riferimento (in questo caso l’FTSEMIB) analizza la maggior performance del mercato Italiano rispetto a quello tedesco (e cosi per tutti i 24 mercati disponibili sul sito), permettendo di creare strategie DoubleWay, che oltre ad essere molto efficaci in termini di redditività proteggono da aperture violente del mercato e da ogni eventuale cigno nero.

