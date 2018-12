Eleganza e tradizione da una parte, praticità ed essenzialità dall’altra: sono queste le caratteristiche ricercate oggi negli accessori che semplificano la vita di chi fa del business il suo mantra quotidiano. Cosa regalare all’uomo o alla donna d’affari oggi?

Qualche spunto interessante ce lo offre Montblanc, famoso marchio tedesco noto in tutto il mondo con il simbolo della stella bianca con la sua lista di prodotti esclusivi che possono costituire il regalo aziendale ideale.

Must have per il bussinessman è la borsa portadocumenti che Montblanc presenta in versione sottile con la Montblanc Extreme, realizzata con un tipo di pelle innovativa dall’effetto a fibra di carbonio intrecciata con profilo sottile ma spazioso, con chiusura a cerniera, può accogliere un computer portatile dentro la tasca imbottita e documenti formato A4.

La borsa offre ulteriore spazio con una tasca con cerniera, due tasche aperte per telefoni smartphone, tre passanti per strumenti da scrittura e due tasche piccole aperte per altri documenti. I comodi manici in pelle, una tracolla nera amovibile e regolabile e un sistema satellite per agganciare la borsa a un trolley offrono molteplici opzioni per maneggiare e indossare la borsa portadocumenti.

Nella borsa portadocumenti non deve mai mancare l’astuccio come quello per due strumenti da scrittura 4810 Westside, compagno di viaggio semplice ed elegante per proteggere la penna a sfera – come la Montblanc M, progettata da Marc Newson – oppure una stilografica come la StarWalker Urban Spirit.

Letteratura, hi-tech e impegno sociale: regali per tutti i gusti

Per chi vuole regalare una penna speciale, la linea dedicata ai grandi scrittori del passato potrebbe essere la scelta perfetta. Quest’anno è dedicata a Omero e la tiratura è limitata.

Un’altra idea originale potrebbe essere quella di rivolgersi ai prodotti e accessori della linea (MONTBLANC M)Red, che supporta e finanzia il Fondo globale per la lotta all’AIDS e all’HIV. L’organizzazione RED è stata fondata dal cantante degli U2 Bono e da Bobby Shriver per offrire alle aziende una piattaforma per la vendita di prodotti a marchio RED sotto lo slogan “BUY (RED), SAVE LIVES” (“acquista RED, salva vite”).

Strumento indispensabile soprattutto per chi è sempre in viaggio lo zaino grande e capiente della linea Urban Spirit, dotato di una tasca anteriore con cerniera e una piccola tasca con cerniera sul retro con copertura in nylon sull’esterno, uno scomparto per computer portatile, una tasca con cerniera, due tasche per telefoni cellulari e due strumenti da scrittura all’interno.

La particolarità di questo zaino è che è contraddistinto dalla tecnologia Montblanc Shield, integrata nella fodera dorata di una tasca con cerniera, che aumenta la protezione contro qualsiasi lettura abusiva, duplicazione e/o manomissione dei propri dati personali. Restando in tema di alta tecnologia, presto sarà aggiunto alla collezione lo Smartwatch Summit 2: un prodotto che unisce alta orologeria e nuove tecnologie.

Anche gli accessori da indossare possono fare la differenza: un’idea regalo di classe può essere un paio di eleganti gemelli (Horlogerie, Sartorial), oppure orologi dallo stile tradizionale (Traditional, Montblanc 4810 Automatic Date), così come anche gli occhiali da sole Montblanc Emblem o Meisterstuck, che completano uno stile urban e impeccabilmente elegante.