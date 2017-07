I primi fondi di fondi responsabili arrivano da Farad Group

Farad Group, lancia Selectra Best of Sri Funds, i primi Fondi di Fondi socialmente responsabili. Fondi d’investimento Ucits, Best of Sri Bonds e Best of Sri Balanced rappresentano una soluzione innovativa nel campo degli investimenti responsabili, permettendo di investire nelle migliori strategie sostenibili presenti sul mercato attraverso un solo prodotto finanziario. Selectra Best of Sri Funds rappresenta, infatti, la prima linea di prodotti European Funds of Funds con il 100% del sottostante in fondi sostenibili, che include criteri severi Esg nella loro strategia di investimento.

I prodotti investono in un portafoglio che si concentra sui migliori fondi Ucits Sri commercializzati in Europa selezionati da “PureSri”, un database proprietario che è stato creato con l’obiettivo finale di mappare l’industria dei fondi europei Sri. Le attività sottostanti vengono selezionate grazie a un algoritmo sviluppato internamente che massimizza le prestazioni e riduce al minimo la volatilità. I due fondi sono sempre pienamente investiti e non utilizzano alcun finanziamento finanziario o derivati.

La gestione è affidata a Fia Asset Management, gestore parte di FARAD Group. “Selectra Best di Sri Balanced (50% fondi azionari e 50% fondi obbligazionari) e Selectra Best of Sri Bonds (100% fondi obbligazionari) – commenta Ingo Werner, senior portfolio manager di Fia Asset Management (nella foto) – garantiscono agli investitori diversificazione e un’opportunità innovativa di avvicinarsi al mondo degli investimenti socialmente responsabili poiché, a differenza di altri fondi Sri, presentano il doppio vantaggio della liquidità giornaliera dei fondi Ucitse dell’investimento nei fondi più performanti”.

Best of Sri Balanced e Best of Sri Bonds si rivolgono in prima battuta a una clientela istituzionale come banche, Family Office, fondazioni, fondi pensione, istituzioni europee, servizi di Private banking. Per questi soggetti, Best of Sri Funds consente il superamento di una barriera esistente, ovvero la mancanza di competenze interne per comprendere e selezionare le strategie adatte al proprio profilo e aspettative. Grazie al grande interesse riscontrato nel periodo di sottoscrizione, appena concluso, e al fine di garantire anche agli investitori privati la possibilità di accedere a investimenti sostenibili massimizzando il proprio ritorno, sono state aperte due nuove classi esclusivamente dedicate a un pubblico retail, con una soglia di accesso minima di 1 euro.