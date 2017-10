I nuovi Bitcoin: cinque altcoin da tenere d’occhio

A cura di Exante

Diamo uno sguardo a cinque altcoin ancora sconosciute che potrebbero diventare la prossima criptovaluta di successo.

Il mercato globale delle criptovalute attualmente viene valutato intorno agli 80 miliardi di dollari. All’inizio di quest’anno, il valore era di soli 17,7 miliardi di dollari. Questo si traduce evidentemente in una crescita e in una resistenza costanti in mezzo ai dubbi che riguardano il settore delle cripto. Non fa che urlare stabilità e longevità; una realtà che alimenta continuamente il crescente interesse in questo mercato relativamente emergente.

Il bitcoin, la moneta simbolo del settore, resta la più grande entità nel mercato delle criptovalute in termini di capitalizzazione di mercato, prezzo, diffusione e popolarità. Ethereum è stato creato per introdurre una versione migliorata del bitcoin. Ripple ha poi tentato di migliorare ancora – e così via. Exante offre accesso alle monete sopra menzionate, più Monero, Zcash e Dash. Diamo un’occhiata a 5 nuovi progetti di altcoin che secondo i nostri esperti potrebbero diventare il prossimo fenomeno – e che forse un giorno verranno scambiati anche sulla nostra piattaforma.

Komodo

Capitalizzazione di mercato: 167.700.776 dollari

Prezzo attuale: 1,66 dollari

La piattaforma basata sullo Zcash ha in mente un obiettivo: introdurre una metodologia di blockchain per tutti, che consenta ad altre monete virtuali (popolari o meno) di usare la sua infrastruttura per ottenere maggiore sicurezza. La valuta, lanciata alla fine del 2016, supporta la dimostrazione a conoscenza zero e le transazioni anonime. Inoltre, rinuncia al bisogno di nodi e di milioni di dollari per garantire la sua blockchain; Komodo persegue questa finalità semplicemente utilizzando la blockchain di bitcoin. Il successo di Komodo, secondo gli esperti, potrebbe spalancare le porte a metodologie nuove e più efficaci per il miglioramento della sicurezza degli altcoin, soprattutto se ulteriori sviluppatori competeranno per superare la sua piattaforma unica.

Tether

Capitalizzazione di mercato: 413.053.878 dollari

Prezzo attuale: 0,99 dollari

Questa particolare valuta è in realtà una digitalizzazione del dollaro americano (e di altre valute) e fornisce alle valute fiat accesso alla blockchain delle criptovalute. Offre inoltre zero commissioni sulle transazioni e una moneta tether può venire facilmente convertita nella sua valuta corrispondente in qualsiasi momento. In sostanza, tether è il ripple che è collegato al protocollo di bitcoin. A renderlo promettente è il fatto di essersi costantemente manifestato come tendenza in mezzo agli altri altcoin minori a partire dal secondo trimestre dell’anno.

Steem

Capitalizzazione di mercato: 263.193.743 dollari

Prezzo attuale: 1,09 dollari

Steem, che ha avuto successo tramite il suo unico principio ‘collettivista’, è stato abbastanza popolare nel 2016. Tuttavia, secondo gli esperti non è ancora il momento di rinunciare al promettente altcoin. Nel mese di maggio, lo stesso Coin Telegraph ha dichiarato che l’altcoin dei social media è di nuovo in carreggiata e nuovamente pronto a dominare il mercato delle criptovalute. Adesso ha un market cap di 200 milioni di dollari e il suo token è di oltre un dollaro, un bel salto rispetto alle perdite dello scorso anno.

NEM

Capitalizzazione di mercato: 1.762.047.000 dollari

Prezzo attuale: 0,20 dollari

NEM sta iniziando a crescere e non ha ancora raggiunto il suo apice. Prima o poi, la popolarità nel suo nativo Giappone raggiungerà la coscienza americana, spianando così la strada a un maggiore interesse nei confronti di questa criptovaluta ed espandendone il valore di mercato. Oltre alla sua attrattiva vi è anche il fatto che, contrariamente agli investitori di bitcoin e di altre criptovalute, i sostenitori di NEM vengono pagati e ciò rende il suo sistema interno più sicuro ed efficiente. La società stessa promette di introdurre ulteriori sviluppi nel suo sistema al fine di sostenere questa crescita inevitabile.

Edgeless

Capitalizzazione di mercato: 73.693.894 dollari

Prezzo attuale: 0,89 dollari

Gli esperti della finanza lo definiscono ‘il futuro del gioco d’azzardo’, poiché affronta i dilemmi onnipresenti del mondo del casinò: l’inevitabile margine incorporato e l’assenza di trasparenza. Fondamentalmente, Edgeless ha cambiato le carte in tavola a favore degli scommettitori e dei giocatori, offrendo ciò che molti casinò online e fisici non offrono. Con la trasparenza a portata di mano, i possessori di token Edgeless potrebbero vincere fino al 30 o 40 percento tramite il modello di partecipazione ai profitti della piattaforma, un fattore che lo rende allettante per molti degli amatori delle criptovalute.

Per essere in grado di avere successo nel mercato delle criptovalute, è bene conoscere il potenziale della valuta prima di aderire alle sue promesse o persino di avere a che fare con le migliori piattaforme di brokeraggio online. Inoltre, così come il mondo della finanza, anche il mercato delle criptovalute si evolve e aggiorna costantemente. Ciò che è certo di questo mercato è la sua resistenza nel settore, la sua crescente popolarità e la sua potenzialità di sostituire il sistema di pagamento digitale esistente di cui godiamo oggi. È decisamente in crescita, in espansione e, cosa più importante, in evoluzione per il meglio.