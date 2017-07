I JB Funds cambiano nome e adottano il marchio unico Gam

Lo scorso marzo 2017 Gam ha terminato la sua licenza di utilizzo del marchio Julius Baer nella commercializzazione dei fondi di investimento. Ciò significa che tutti gli esistenti JB Funds dovevano essere ridenominati per rispecchiare Gam come unico brand. All’1 luglio questo processo di ridenominazione è stato positivamente completato e tutti i fondi precedentemente commercializzati da Gam come JB Funds sono ora a marchio Gam. Nulla, a parte il nome, cambia per questi fondi, le cui strategie d’investimento e team di gestione rimangono totalmente invariati, così come identici rimangono gli elementi identificativi di ogni fondo (Isin, Bloomberg ticker, ecc.).

Con questo passo conclusivo dell’iniziativa strategica intrapresa per ridurre la complessità del brand, Gam può adesso concentrarsi esclusivamente sul rafforzamento del proprio unico master-brand.