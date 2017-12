I fondi di Jupiter entrano nella polizza BG Stile Libero di Banca Generali

I fondi di Jupiter Asset Management vengono inseriti nella polizza multiramo BG Stile Libero, la soluzione insurance wrapper di Banca Generali che unisce investimento finanziario e servizi personalizzabili.

L’accordo tra Jupiter e Banca Generali riguarda cinque comparti della Sicav di diritto lussemburghese Jupiter Global Fund Sicav:

Jupiter Dynamic Bond, obbligazionario flessibile che investe a livello globale su tutto l’universo del reddito fisso. Il fondo è gestito dal manager Ariel Bezalel con un approccio senza vincoli basato sulle convinzioni del gestore.

Jupiter Europa, absolute return long-short che investe in azioni di società quotate sui listini europei; il fondo utilizza posizioni corte per cercare di minimizzare l’impatto nei momenti di ribasso dei mercati azionari.

Jupiter Global Absolute Return, fondo specializzato nello shorting che punta a generare un rendimento assoluto in un periodo di tre anni indipendentemente dalle condizioni di mercato, avvalendosi dell’expertise nella gestione di portafogli long-short di James Clunie, gestore del fondo e a capo delle strategie absolute return di Jupiter.

Jupiter European Growth, un portafoglio azionario concentrato di 35/45 società europee che, secondo il gestore, vantano prodotti o servizi unici e quindi continueranno a realizzare profitti nel lungo termine.

Jupiter Global Ecology Diversified, un fondo che investe in un mix di azioni e obbligazioni offrendo agli investitori un’esposizione ai trend di crescita sostenibile nel lungo periodo, con una volatilità inferiore e rendimenti potenziali superiori rispetto ai fondi azionari puri.

“Siamo lieti di poter avviare una collaborazione con Banca Generali – ha commentato Andrea Boggio, country head Italy di Jupiter AM – si tratta di un ulteriore importante passaggio nella diffusione delle strategie di Jupiter sul mercato italiano: per gli investitori è sempre più importante riuscire ad avere accesso a soluzioni di investimento di qualità e siamo convinti che i fondi Jupiter rappresentino proprio questo. Fin dalla fondazione, come casa dallo stile completamente attivo ci impegniamo a conseguire rendimenti superiori alla media di mercato, lasciando i nostri gestori liberi di investire seguendo le proprie convinzioni e mettendo a frutto il loro talento: si tratta di quello che definiamo vantaggio umano”.