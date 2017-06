I fondi Bantleon nella piattaforma di Banca Patrimoni Sella & C.

La distribuzione italiana dei fondi Bantleon si amplia grazie all’intesa con il Gruppo Banca Sella. La società di gestione tedesca, caratterizzata da una forte focalizzazione nella conservazione del capitale, e il gruppo piemontese hanno firmato un accordo che consentirà alle 12 succursali e ai 415 private banker di Banca Patrimoni Sella & C. di offrire alla loro clientela una selezione di 6 fondi: Bantleon Dividend AR, Bantleon Family & Friends, Bantleon Opportunities S, Bantleon Opportunities L, Bantleon Opportunities XL, Bantleon Opportunities World.

Bantleon, presente in Germania, Italia, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Svizzera, si avvale in Italia della collaborazione di Capital Strategies Partners, azienda di advisory che seleziona boutique di risparmio gestito e le supporta nelle attività di collocamento e commercializzazione.

Riccardo Milan, senior partner di Capital Strategies Partner, ha così commentato: “L’accordo col Gruppo Banca Sella rappresenta un’importante opportunità per fare conoscere alla clientela privata l’efficienza e la professionalità dell’asset manager tedesco, ancora poco noto in Italia ma decisamente apprezzato da chi opera con una clientela sofisticata come quella istituzionale. La selezione dei fondi Bantelon messa da oggi a disposizione del network di Banca Patrimoni Sella & C. è particolarmente indicata per la clientela “private” in quanto il team di gestione – come approccio di base – ha come primo obiettivo la conservazione del capitale e, quindi, il massimo impegno per il raggiungimento di rendimenti attraenti e remunerativi”.