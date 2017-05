I consigli di Buffett per i piani pensionistici

NEW YORK (WSI) – Per chi è alla ricerca di un piano semplice per accantonare i propri risparmi pensionistici, uno dei più importanti investitori di maggior successo al mondo ha da dare qualche consiglio.

“Comprare un fondo indicizzato S&P500 a basso costo. Penso sia la cosa che ha più senso praticamente sempre”.

A dirlo Warren Buffet nel corso di un’intervista alla CNBC, presidente e ceo di Berkshire Hataway che suggerisce di mantenere la rotta nonostante le fluttuazioni del mercato.

“La tentazione quando vedi cattivi titoli sui giornali è di dire bè, forse dovrei saltare un anno. Ma continua a comprare. L’economia americana va bene nel corso del tempo, quindi l’universo degli investimenti sta andando nella giusta direzione”.

Ma quali azioni dovrebbero comprare esattamente gli investitori? Per l’oracolo di Omaha la soluzione è un fondo indicizzato, quei fondi il cui portafoglio replica la composizione dell’indice di borsa di riferimento. Secondo Buffett infatti investire in un fondo che replica grandi indici azionari come l’S&P500 della borsa di New York offre risultati migliori e comporta meno stress che non puntare su un singolo investimento, per quanto interessante.

Buffet punta così ai risparmi che si ottengono grazie ai costi contenuti dei fondi indicizzati. Nel caso dei fondi indicizzati infatti rispetto agli Etf, i costi sono minori perché non sono previste commissioni quando si tratta di comprare o vendere titoli. Un risparmio da non sottovalutare.

Buffet, che in passato ha puntato su fondi costosi, ha anche aggiunto che gli investitori possono mantenere i loro piani di risparmio previdenziale riducendo i costi di investimenti, ossia le commissioni di gestione dei fondi inidicizzati. La maggior parte dei piani di pensionamento gestiti dalle aziende offrono fondi comuni di investimenti multipli con strategie di asset diverse ma “non scegliete queste opzioni” dice Buffet. Meglio scegliere un fondo indicizzato S&P.