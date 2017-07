I cicli dell’ Eur Zar …

Come di consueto aggiorniamo la situazione sul cambio Eur Zar da noi assiduamente seguito in relazione ai portafogli obbligazionari in essere e all’ operatività di trading che normalmente sviluppiamo su questo cambio.

Quest’ultima viene sviluppata, nonostante non siano presenti i volumi (come avviene per tutti i cambi), in relazione al fatto che la corrispondenza ciclica di questo cross è generalmente molto pulita e di sostenuta volatilità, in poche parole è un mercato molto ben leggibile e di soddisfacenti risultati, per quanto ci concerne.

Attualmente c’è in atto una svalutazione del Rand Sudafricano che dovrebbe perdurare fino a fine anno, per dar luogo poi ad una rivalutazione sostenuta.

In area prezzo 17,50/18,00 sarà possibile aprire nuove posizioni Obbligazionarie o, per chi già a mercato, togliere le coperture.

Sul minimo del Marzo 2017 è partito un nuovo ciclo Biennale che dovrebbe fare il suo massimo attorno a Maggio 2018 e da li in avanti una nuova discesa che vedrebbe lo Zar rivalutarsi pesantemente.

Riducendo il focus sul primo ciclo Semestrale del Biennale in corso i prezzi stanno continuando a salire come da previsione.

Va considerato che la previsione è su asse zero ed il massimo ciclico dovrebbe avvenire sul massimo dell’ultimo quarto, quindi sul massimo del prossimo ciclo Mensile.

Stesso discorso anche per il ciclo Mensile che dovrebbe avvenire sul massimo del quarto ciclo Tracy.

Ed infine il ciclo Tracy+1 (od Esaritmico) che è ancora in un fase di rialzo , il cui massimo dovrebbe arrivare tra venerdì 14 e lunedì 17 corrente mese.

La tendenza di fondo attuale è molto rialzista di conseguenza per un’operatività profittevole bisognerà effettuare solo operazioni long fino al massimo del ciclo Biennale.

