I 14 grafici chiave del primo trimestre 2017

Real Vision, il sito di analisi finanziarie fondato da Raoul Pal (ex gestore presso GLG Global Macro Fund, ex Goldman Sachs), ha pubblicato una serie di grafici da tenere sott’occhio per avere una migliore comprensione della situazione attuale dei mercati. Ecco le “Killer charts” del Q1 2017:

1. Fiammata della volatilità per i Treasuries americani

2 Pausa nel rialzo del prezzo delle materie prime

3. Il mercato più caro di sempre secondo il rapporto Prezzo azionario/Ebitda delle società quotate sullo S&P 500

4. Correlazione fra quotazione del petrolio ed eccesso di liquidità in dollari

5. Febbre del rame: posizioni speculative ai massimi storici

6. La crescita enorme del credito (debito totale) a confronto del Pil Usa

7. Il focus di gennaio sul rapporto euro/dollaro. “Si attende un grosso movimento”

8. L’esposizione delle famiglie ai mercati non è mai stata più alta (Asset finanziari delle famiglie in rapporto al reddito disponibile)

9. L’importanza della proprietà per il successo dell’azienda cresce nel tempo: l’imprenditore batte conduzione familiare

10.

11. Le forti differenze nell’economia americana fra l’era Reagan e quella Trump

12. Le prospettive rialziste del dollaro

13. Asia motore dell’economia mondiale, ancora

14. Probabilità rialziste per lo S&P 500