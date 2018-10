Hyperloop: treno supersonico vede la luce in Spagna

Il sogno di Elon Musk di viaggiare in un treno supersonico Hyperloop presto diventerà realtà. È stata presentata in Spagna la prima capsula per il trasporto dei passeggeri via terra che viaggia a 760 miglia allora, la Quintero One.

Il trasporto Hyperloop è una metodologia futuristica di viaggio che si basa su una capsula che, per mezzo di motori elettrici lineari e complessi meccanismi di espulsione dell’aria, è in grado di vincere l’attrito della stessa viaggiando all’interno di tunnel.

Questi ultimi, che rappresentano in qualche modo i binari lungo i quali si muovono le capsule del “treno supersonico”, sono supportati da pilastri che affondano nel terreno.

Dopo cinque anni dalla sua nascita, la Hyperloop Transportation Technologies ha realizzato la capsula Quintero one. Costruita quasi interamente in Vibraniumtm di HyperloopTT, materiale composito intelligente a doppio strato realizzato appositamente, il design della capsula è stato sviluppato in collaborazione con PriestmanGoode e ha vinto il premio “Gold” nel 2017 ai London Design Awards.

Quintero One ha una lunghezza complessiva di 32 metri (15 metri la lunghezza della cabina interna), e pesa 5 tonnellate. Per realizzarla sono state necessarie 21 mila ore di lavoro, 82 pannelli in fibra di carbonio, 72 sensori, 75 mila chiodi a doppia testa. L’azienda non ha completato i suoi interni, che dice potranno accogliere tra 28 e 40 passeggeri.

La capsula sarà consegnata al centro di ricerca e sviluppo di HyperloopTT a Tolosa in Francia, per integrazioni e specifici assemblaggi nel sistema, prima di essere operativa all’interno di uno dei primi collegamenti commerciali. Il trasporto Hyperloop è stato ideato per la prima volta dall’istrionico CEO di Tesla Elon Musk nel 2013 e la HTT è una delle numerose aziende che si impegnano per rendere la visione di Musk una realtà. E stando alle parole di Bibop Gresta, Co-Fondatore e Presidente: