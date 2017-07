Hotel Westin Excelsior di Roma: le suite più belle

Situato in uno dei palazzi più maestosi di Via Veneto a Roma, l’hotel Westin Excelsior è famoso in tutto il mondo per la sua cupola e per le sue suite di lusso. Le suite sono di quattro tipi e sono tutte dotate di letti Westin Heavenly Bed, che permettono un riposo rigenerante. Si tratta di letti con lenzuola bianche a 250 fili, piumini d’oca, cuscini soffici e materassi con sovramaterasso personalizzati.

L’hotel è progettato per soddisfare le esigenze di business travellers e viaggiatori per piacere. A disposizione degli ospiti ci sono una palestra, bar e ristoranti, servizi spa personalizzati in camera e un’accoglienza speciale con composizioni floreali, profumi rilassanti di tè bianco e luci e musica d’atmosfera. Ecco le quattro tipologie di suite del Westin Excelsior Hotel: