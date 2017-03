Henderson: in arrivo nuovo fondo azionario market neutral

Henderson amplia l’offerta di soluzioni absolute return con il lancio del fondo Henderson Gartmore Global Equity Market Neutral. L’obiettivo della Sicav domiciliata in Lussemburgo è di ottenere un rendimento assoluto positivo con una bassa volatilità, indipendentemente dalla direzione del mercato azionario.

Il comparto adotta un approccio fondato sulle migliori idee: i team di investimento azionario di Henderson presentano le loro idee long/short più convincenti che vengono poi combinate in un unico portafoglio attraverso una strategia di pair trading, allo scopo di ottenere una posizione neutrale rispetto al mercato.

Questo metodo viene considerato come il modo migliore per sfruttare pienamente le competenze del gestore, garantendo nel contempo rendimenti che non dipendano dalla direzione del mercato azionario. I team di investimento azionario vengono selezionati da un gruppo indipendente di gestori.