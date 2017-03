Hedge fund scommettono sul crollo di questo settore

La prossima crisi del credito negli Stati uniti finirà per travolgere i centri commerciali. È ormai da anni che i mall americani fanno i conti con un deterioramento dei conti per via della crescita del commercio elettronico. Ora la situazione è diventata più seria. Tanto che sono diversi gli hedge fund a pensare che alcuni dei big del settore potrebbe cedere sotto il peso dei loro debiti, proprio è successo quasi un decennio fa con la crisi immobiliare.

Così come è successo nel periodo precedente lo scoppio della bolla immobiliare, un piccolo ma crescente gruppo di aziende si sta posizionamento per trarre profitto da un crollo che potrebbe stimolare un’ondata di default.

Il loro obiettivo sono i titoli garantiti da ipoteche commerciali.Con le cattive notizie in arrivo dalle catene commerciali come Macy e JC Penney, le scommesse al ribasso contro i titoli garantiti da ipoteche commerciali sono in crescita.