H2O acquisisce Arctic Blue Capital

H2O Asset Management società specializzata nella gestione a livello globale di investimenti macro multi-strategy, acquisirà da Stable Asset Management la quota di maggioranza di Arctic Blue Capital, società di gestione specializzata sulle commodity. I termini dell’accordo non sono stati divulgati. L’operazione è attualmente in attesa dell’approvazione da parte della Fca. L’accordo ha lo scopo di unire due gestori altamente complementari in termini di investimenti e risponde alla crescente richiesta da parte dei clienti di strategie di investimento adatte a uno scenario inflazionistico variabile.

H2O, fondata nel 2010, oggi gestisce 14,6 miliardi di dollari. Offrirà un’ampia infrastruttura e un supporto operativo per consentire ad Arctic Blue di raggiungere il suo prossimo obiettivo di crescita.