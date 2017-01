Guru Wall Street: “è questa la scommessa migliore nell’era Trump”

Kyle Bass, fondatore di Hayman Capital il cui Master fund ha reso circa il 25% nel 2016, ha lasciato chiaramente intendere quale sia la migliore opportunità d’investimento all’alba dell’era Trump. Intervenuto a Bloomberg TV, Bass ha così replicato alla domanda che molti investitori si stanno facendo in queste settimane: quali sono le mosse di trading “naturali” influenzate dalla presidenza Usa di Trump.

“I tassi reali in Germania sono ai livelli minimi di sempre. L’inflazione in Germania sta crescendo. E non si sta nemmeno muovendo in modo lineare. Avete visto membri della Bce e della Bundesbank parlare oggi del fatto che penso vedremo: che l’inflazione si riscalderà molto più di quanto nessuna delle banche centrali pensava avrebbe mai fatto. Perciò penso”, ha concluso Bass, “che il movimento sui bond sia appena all’inizio”.