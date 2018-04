Gundlach punta contro l’azionario per via di Bond e Bitcoin

“Il Re dei bond”, come è stato ribattezzato da Barron’s, è convinto che convenga scommettere contro l’azionario in questo contesto dal momento che le Borse americane termineranno l’anno con un computo negativo. La ragione principale dietro a questo andamento non è tanto legata ai venti di guerra commerciale che soffiano da qualche mese sui mercati, bensì sulle pressioni esercitate dall’incremento dei rendimenti dei titoli di Stato Usa, i Treasuries.

Inoltre, secondo quanto riferito alla CNBC da Jeff Gundlach, fondatore di DoubleLine Capital, il bitcoin è da ritenere un indicatore attendibile di quella che sarà la direzione che prenderanno i mercati azionari e i pesanti cali subiti dalla criptovaluta più popolare al mondo sono un cattivo presagio per le Borse (guarda video intervista). Per Gundlach, infatti, l’andamento delle quotazioni del Bitcoin dà il polso dello “stato d’animo sociale” degli operatori di mercato.

In effetti dopo aver toccato i massimi assoluti a fine 2017, il Bitcoin ha preso la strada dei ribassi , anticipando un peggioramento delle Borse che si è manifestato verso i primi febbraio con un flash crash improvviso. Il Dow Jones è in calo di circa dieci punti percentuali da inizio anno.