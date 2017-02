Valutazioni immobili

8 lezioni 8 febbraio 2017, di Redazione Wall Street Italia

Tutto quello che devi sapere sulle valutazioni immobiliari, cosa serve perché possa essere redatto un rapporto estimativo in grado di fornire tutte le informazioni utili sull’immobile oggetto di valutazione e perizia.

La valutazione di un immobile è infatti elemento imprescindibile sia per chi acquista ma anche per chi vende o affitta casa o un locale commerciale. Non solo, si può rivelare molto utile in caso di contenziosi legati a separazione o eredità.

Quali sono gli elementi che determinano il valore di un immobile, scoprilo con la guida completa di Wall Street Italia.