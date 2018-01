Rating, la guida

5 lezioni 14 gennaio 2018, di Daniele Chicca

L’ABC per comprendere e sapere come avvengono i consigli di investimento dei broker. Come le banche effettuano le loro analisi dei bilanci e delle prospettive di Borsa dei titoli azionari e quanto gli investitori possono farvi affidamento. Quali sono i gradi di giudizio e in cosa si differenziano. Meglio basarsi sul prezzo obiettivo o sul rating?