Guida Book USA

1 lezione 22 agosto 2017, di Daniele Chicca

La guida per scoprire le origini e l’ascesa della prima piazza finanziaria al mondo per capitalizzazione e numero di società quotate, il New York Stock Exchange. E per capire come si può scommettere su alcune delle aziende più grandi degli Usa, con tanto di strategie di investimento e tecniche di gestione del portafoglio più diffuse.