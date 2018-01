Guida al Forex

7 lezioni 25 gennaio 2018, di Daniele Chicca

La guida completa per orientarsi nel regno del mercato valutario e scoprire come i tassi di cambio hanno un impatto nella vita quotidiana dei cittadini. Per comprendere o approfondire cosa sono moneta e aggregati monetari, le funzioni svolte dalle Banche centrali in Europa, le differenze tra politiche monetarie restrittive ed espansive, così come gli interventi sul mercato dei cambi attraverso la gestione delle riserve valutarie.