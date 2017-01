Compravendita immobiliare

8 lezioni 16 gennaio 2017, di Redazione Wall Street Italia

Come condurre una compravendita immobiliare in maniera corretta e senza incorrere in brutte sorprese, consigli utili e trucchi per acquistare e/o vendere casa o locale commerciale che sia.

Dal contratto preliminare all’atto notarile che certifica la compravendita fra le parti, quando è possibile chiudere l’accordo senza il notaio, tutti i casi.

Documenti necessari, tasse e imposte da pagare, leggi la guida completa di Wall Street Italia per muoverti al meglio nel mercato immobiliare.