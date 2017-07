Gross: “recessione farebbe bene agli Usa”

E’ ormai un refrain. Da mesi Bill Gross, Portfolio Manager di Janus Capital, continua a ripetere che le politiche espansive delle banche centrali, Fed prima di tutto, hanno creato distorsioni nel mercato. Prima fra tutte: la creazione di 5 trilioni di rendimenti negativi sui debiti sovrani.

“Continuo a pensare che i tassi di interesse dovrebbero essere portati ad un livello “normale” in modo da favorire modelli di business che sono al momento stati colpiti negativamente, come i fondi pensione e le compagnie assicurative” ha detto in un’intervista a Bloomberg.