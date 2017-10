Grecia vede luce fuori dal tunnel ma l’incubo non è finito

ATENE (WSI) – La Grecia è sulla buona strada per uscire dal piano di salvataggio, ma permangono dubbi sul fatto che il paese sarà in grado di stare in piedi da solo dopo l’estate.

Dopo l’ attuazione di centinaia di nuove leggi improntate all’austerity in cambio di esborsi finanziari derivanti dal suo programma di salvataggio di 86 miliardi di euro (100 miliardi di dollari), Atene si stacca dai suoi creditori internazionali nel 2018. La Grecia ha ottemperato alle richieste dei suoi creditori, ha evitato crisi politiche e sta nuovamente crescendo. In questo contesto, l’Europa vorrà alleggerire al più presto possibile il suo onere finanziario pertanto è improbabile che Bruxelles presenti ulteriori aiuti monetari dopo la prossima estate.

Ciò significa che, nonostante il ritorno dell’ economia greca sia ai livelli di crescita, l’ UE farà del suo meglio per garantire che Atene concluda il suo programma e non sia più un grattacapo per la zona euro. Di conseguenza, la Grecia è sulla buona strada per ottenere un’ “uscita pulita” dal suo attuale programma di salvataggio e dopo il 20 agosto 2018, il paese non avrà più una squadra di creditori stranieri che chiedono centinaia di nuove riforme in cambio di denaro.

Questa è una buona notizia per la Grecia, l’Europa e il Fondo monetario internazionale (FMI), ma potrebbe rivelarsi di breve durata. Tra i creditori internazionali vi è il timore che la Grecia, anche se avrà abbastanza liquidità, potrebbe non continuare con il recente slancio delle riforme.

“Nessuno dei problemi strutturali è stato risolto” ha sottolineato Daniel Gros, direttore del Centro di studi sulle politiche europee.

“La Grecia ha un conto corrente equilibrato e un avanzo primario (variabile) con pochi interessi da pagare, per cui non è necessaria molta azione solo per mantenere lo status quo, ma se il paese continua ad approvare tutte le leggi e i regolamenti richiesti dalla Troika (FMI, Commissione Europea e Banca Centrale Europea), sul campo poco è cambiato”.

Secondo le previsioni della Commissione europea, dopo una lieve contrazione della crescita nel 2016, la Grecia guidata da Alexis Tspiras dopo una lieve contrazione della crescita nel 2016, la Grecia dovrebbe crescere di circa il 2% nel 2017. L’ economia greca è ancora di circa il 30 per cento inferiore a quella precedente alla crisi e la disoccupazione è un problema evidente, in particolare tra i giovani, dove si attesta intorno al 40%.

Ma c’è un altro fattore che potrebbe aiutare la Grecia a stare in piedi: la ristrutturazione del debito. Tuttavia, nemmeno questo è un chiaro indizio del fatto che la Grecia non sarà più un problema per l’ Europa, soprattutto perché non vi è alcuna decisione su come attuarla.

“Finché il problema del debito pubblico greco non sarà affrontato adeguatamente, il rischio di insolvenza sovrana e Grexit rimarrà presente”.

Così Maartje Wijffelaars, senior economist at RaboResearch’s Global Economics and Markets, parlando alla CNBC. Un altro autorevole economista, Claus Vistesen, economista della zona euro presso la Macroeconomia Pantheon, ha ricordato che le istituzioni europee continueranno in qualche modo la loro supervisione sulla Grecia.