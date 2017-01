Grecia: “Basta tabù, Italia potrebbe lasciare euro. Facciamolo insieme”

Finita dietro le quinte per un bel po’ di tempo, dopo aver seminato il panico in tutta Europa e nel mondo intero, la Grecia torna a far parlare di sé, con lo spettro di di un’uscita dall’euro, mai del tutto rientrato, nonostante le varie rassicurazioni degli ultimi anni. Così come riporta la corrisponde del Guardian da Atene, Helena Smith:

“all’interno di Syriza, il partito di sinistra che governa il paese, nessuno apertamente ammette di desiderare lo scenario Grexit. Tuttavia, in un momento in cui l’impasse nelle trattative tra la Grecia e i suoi creditori diventa sempre più evidente – con i creditori che insistono che non ci saranno ulteriori misure di bailout in assenza di nuovi tagli alle spese – diversi esponenti tra i più importanti di Syriza hanno iniziato a parlare al pubblico del bisogno di annoverare la Grexit tra le possibilità” del paese. E un chiaro riferimento è stato fatto alle stesse condizioni in cui si trova l’Italia.

Così Stelios Kouloglou, europarlamentare di Syriza in un intervento alla radio Action FM:

“L’Italia potrebbe lasciare (l’euro)”. Di conseguenza, “dobbiamo prepararci a ogni eventualità..e dunque il governo dovrebbe lavorare a un piano”.

Un piano che, secondo Kouglou, dovrebbe prevedere l’uscita della Grecia dall’euro, non da sola, ma magari insieme a un altro paese prossimo a dire addio all’Eurozona.

In un’intervista rilasciata a Skai TV, il parlamentare di Syriza Nikos Xydakis aveva lanciato un appello al Parlamento, affinché si attivi per aprire una discussione sull’eventualità che la Grecia, un giorno, si trovi al di fuori dell’area euro.

“Non ci dovrebbe essere nessun tabù nel parlare del destino della nazione. Siamo arrivati al punto in cui la popolazione è stremata. Dovremmo iniziare a costruire scenari, a esaminare la storia. Credo che abbiamo bisogno di una discussione approfondita, a livello nazionale e politico, che non è avvenuta in sette anni. Ovviamente, questa discussione dovrebbe essere avviata in Parlamento.