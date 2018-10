Governo: “Reddito di cittadinanza geografico”. Di Maio: “Solo per italiani”

Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica”. Così nel fine settimana il premier Giuseppe Conte parlando del reddito di cittadinanza.

“Abbiamo studiato il sistema tedesco tanto che al primo mio incontro con la Merkel chiesi subito di approfondire i diritti di recupero al lavoro e all’occupazione. Faremo tesoro anche di qualche inefficienza che si è realizzata in Germania (…) Il reddito di cittadinanza, se realizzato male può essere frainteso e percepito come sussidio assistenziale; stiamo facendo di tutto perché anche questo strumento, che potrebbe apparire non di alta redditività, ma di alto valore sociale, venga realizzato in una prospettiva di sviluppo sociale, affinché si crei un meccanismo di riqualificazione delle persone che hanno perso il lavoro e di qualificazione per quelle che non lo hanno. Intesa in questi termini sarà una riforma essenziale per la crescita. Su questo saremo giudicati”.