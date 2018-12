Google Pay: il mobile payment di Big G

Sbarcato in Italia lo scorso settembre, Google Pay è l’app per il mobile payment messa a punto del colosso Internet. Che dobbiate fare i vostri acquisti quotidiani o abbiate in programma una serata fuori, l’app di Big G consente agli utenti di effettuare pagamenti semplicemente utilizzando un telefonino Android.

Come funziona

È sufficiente aggiungere all’app Google Pay una carta di credito, di debito o prepagata (Maestro, MasterCard, Visa ) emessa da una qualsiasi delle banche e istituti di credito supportati – Banca Mediolanum e Unicredit per citarne qualcuna- per trasformare il vostro smartphone Android in un portafogli.

Gli utenti possono attivare il servizio anche direttamente nella app di mobile banking della propria banca. Nei negozi basterà attivare il telefono, avvicinarlo al terminale di pagamento contactless. Dopo il pagamento, si riceveranno sul telefonino tutte le informazioni sulle transazioni recenti.

Negozi convenzionati

Per effettuare paganti tramite Google Pay, è sufficiente cercare i negozi con il simbolo che indica i pagamenti contactless/NFC. E’ possibile pagare con Google Pay ovunque siano accettati i pagamenti contactless. Tra questi, Autogrill,​ ​Bennet,​ ​Esselunga,​ ​H&M​, Leroy Merlin​, Lidl,​ ​McDonald’s,​ ​Profumerie Douglas e la rete Metropolitana ATM a Milano.

Acquisti online

Google Pay consente i pagamenti anche per acquisti fatti online. Non c’è bisogno di inserire ogni volta i dati di pagamento o l’indirizzo o creare un account: è sufficiente cercare Google Pay in app come Asos, Booking.com, Deliveroo, Flixbus, Ryanair, Vueling e molte altre nei prossimi mesi tra cui IBS, MyTaxi, Musement e TIM .

Sicurezza

Google Pay non condivide il numero della carta di credito con i rivenditori quando si effettuano pagamenti nei negozi. Le transazioni si svolgono usando un numero di carta virtuale dinamico, in questo modo il numero della carta resta sempre al sicuro. In caso di furto del telefono è possibile usare la funzione Trova il tuo telefono per bloccarlo immediatamente, metterlo al sicuro con una nuova password o eliminare tutte le informazioni personali.