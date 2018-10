Goldman Sachs: i 15 titoli pronti a esplodere in rialzo

Con i mercati finanziari sempre più nervosi e imprevedibili, diventa fondamentale individuare i titoli che hanno il potenziale di fare meglio della concorrenza e del resto del mercato, mettendosi al contempo al riparo da i pericoli di un ribasso improvviso delle Borse, simile a quello visto il 10 ottobre.

In una nota ai clienti Goldman Sachs ha condiviso le sue ultime analisi sul mercato delle opzioni, proprio con l’intento di aiutare i trader più intraprendenti a esporsi dove ci sono maggiori possibilità di guadagno.

Se c’è qualcosa che gli ultimi giorni sull’ottovolante hanno insegnato, è che la volatilità ha fatto il suo ritorno prepotente sui mercati azionari e che questo potrebbe essere il ritornello anche per la restante parte dell’anno. Questo fenomeno fa sì che per gli investitori che si rifanno alla strategia di stock picking sia ancora più importante azzeccare i titoli su cui aumentare l’esposizione in vista di un’accelerazione dei prezzi in Borsa.

Il mercato delle opzioni è quello ideale per capire dove sono diretti le azioni, e gli analisti di Goldman Sachs hanno preso in esame i contratti con scadenza gennaio 2019 per provare a pronosticare quali saranno i titoli con il potenziale al rialzo maggiore da qui a fine anno.

È stato fatto un confronto tra il premio che i trader nel mercato delle opzioni pagano per proteggersi contro un rischio di calo nei prossimi tre mesi e le puntate su un rialzo dei titoli.

“Livelli molto bassi dello Skew nel mercato delle opzioni indicano che gli investitori stanno comprando call (contratti che puntano su guadagni in Borsa) da qui a fine anno, o che sono meno preoccupati su eventuali rischi al ribasso”, spiega in una nota ai clienti il team di strategist capitanato da Katherine Fogertey.

I 15 titoli su cui i trader credono maggiormente

Ad esempio, le opzioni di Humana (su cui la banca ha un rating di Buy) dicono che lo Skew a tre mesi normalizzato (put-call) è ai minimi dell’anno. Anche se il titolo ha già effettuato un balzo del 36% da inizio anno, gli investitori scommettono che il momento magico continuerà anche nel quarto trimestre.

Le azioni su cui gli investitori del mercato delle opzioni puntano maggiormente, anticipando grandi guadagni prima della fine dell’anno, sono elencati qui sotto. La banca li ha messi in fila in base alla volatilità a tre mesi, in ordine decrescente.

La volatilità è stata calcolata in base allo SKEW a tre mesi. Si tratta di uno strumento utile per misurare la volatilità sotto una ottica più improntata al futuro rispetto al VIX. Come sottolinea Fogertey, più il livello è basso, meno i trader sono preoccupati da eventuali rischi futuri. Questo implica un più ampio potenziale al rialzo.