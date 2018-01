Goldman Sachs, “alta probabilità” di una correzione nei prossimi mesi

“Qualunque sia il grilletto, una correzione di qualche tipo ha un’alta probabilità di accadere nei prossimi mesi”, ha scritto lunedì Peter Oppenheimer, capo stratega azionario globale di Goldman Sachs. La banca d’affari Usa è preoccupata e ha moltiplicato gli allarmi nell’ultimo mese.

Goldman Sachs considera che l‘S&P 500 è entrato nel periodo più lungo dal 1929 senza una correzione di oltre il 5% e che il Cboe Volatility Index (VIX), reputato il miglior indicatore di paura nel mercato, è in aumento. Il VIX ha toccato un massimo di 13,21 punti lunedì, sopra i 12,4, in rialzo dai minimi storici dei 9 mesi precedenti.

Questi sono stati caratterizzati da una cronica mancanza di volatilità con il rialzo dei titoli azionari. Ma ora, con una fiducia crescente, i tagli fiscali introdotti dai repubblicani e il presidente Usa Donald Trump che minaccia di interrompere accordi commerciali in vigore da lungo tempo, il 2018 potrebbe provare a scuotere lo status quo.

L’indicatore di mercato Bull/Bear di Goldman Sachs è a livelli elevati, sebbene:

“la prosecuzione dell’inflazione di base bassa e la politica monetaria accomodante suggeriscano che una correzione è più probabile di un mercato ribassista”, ha spiegato Oppenheimer.

Secondo Goldman Sachs, la correzione del mercato toro medio è del 13% su quattro mesi e richiede quattro mesi per il recupero. Il 23 gennaio la banca statunitense aveva detto che l’appetito per il rischio ha raggiunto livelli estremi sui mercati finanziari e che si è ridotto lo spazio per ulteriori rialzi.