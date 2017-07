Gli orologi preferiti dei big della finanza

L’orologio è da sempre uno degli status symbol dell’uomo di potere; top manager e grandi asset manager, ovviamente, non fanno eccezione. Gli esperti di Crown and Caliber hanno osservato con attenzione i polsi dei più famosi big della finanza come Larry Fink o Warren Buffett. E’ emersa una lista non propriamente low cost nella quale compaiono molti dei marchi classici dello stile.

Warren Buffett (Berkshire Hathaway): Rolex Day Date President

Anthony Scaramucci (ex Sky Bridge Capital): Breitling Avenger, 5.835 dollari

Clifford Asness (Aqr Capital): Patek Philippe Perpetual Calendar, 41.500 dollari

James Gorman (Morgan Stanley): Rolex Daytona, 12.199 dollari

Ray Dalio (Bridgewater Associates): Apple Watch, 269-1.049 dollari

Stephen Schwarzman (Blackstone Group): Swatch System 51, 150 dollari

David Solomon (Goldman Sachs): Shinola Runwell Cronograph, 750 dollari

(Goldman Sachs): Shinola Runwell Cronograph, 750 dollari Larry Fink (Black Rock): Tag Heuer Grand Carrera, 4.657 dollari