Gli investitori istituzionali aumentano le allocazioni verso i mercati privati

Secondo l’indagine annuale di BlackRock, gli investitori istituzionali globali cercano di mitigare i rischi di portafoglio aumentando le allocazioni verso i mercati privati a causa delle crescenti preoccupazioni per il rallentamento del ciclo economico. BlackRock ha condotto un’indagine globale (da novembre a dicembre 2018) su 230 dei suoi più grandi clienti istituzionali che rappresentano asset per oltre 7.000 miliardi di dollari. A livello globale, oltre la metà (56%1) dei clienti ha dichiarato che la possibile rotazione del ciclo economico rappresenta uno dei più importanti rischi in grado di influenzare i loro piani di riequilibrio e asset allocation del portafoglio.

Il sondaggio indica che i mercati privati ​​saranno particolarmente “popolari” nel 2019. Con un trend strutturale a lungo termine di riallocazione del rischio e di ricerca di rendimenti non correlati, sono previsti ulteriori afflussi verso gli “alternativi illiquidi” – con un 54% che intende aumentare l’esposizione al reale attivo, 47% al private equity e 40% al settore immobiliare.

Oltre la metà (51%) dei partecipanti all’indagine intende ridurre la propria allocazione a titoli azionari quotati nel 2019. Questo cambiamento sta accelerando, in quanto il 35% dei clienti aveva già programmato una riduzione nel 2018 e il 29% nel 2017. Questa tendenza è maggiormente visibile negli Stati Uniti e in Canada, dove oltre i due terzi (68%) prevedono di ridurre le allocazioni azionarie, rispetto a solo il 27% nell’Europa continentale. “Con l’evolversi del ciclo economico, crediamo che i mercati privati ​​possano offrire ai clienti un’opportunità d’investimento in un contesto così impegnativo”, ha affermato Edwin Conway, responsabile globale Institutional client business di BlackRock. “Non siamo sorpresi di constatare che i clienti istituzionali aumentino l’allocazione verso gli asset illiquidi, perché abbiamo già registrato il potenziale degli “alternativi”, includendo anche il credito privato, per aumentare i rendimenti e migliorare la diversificazione.