Glamping: la top 10 dei campeggi di lusso

Dall’espressione glamorous camping nasce il termine glamping, ossia l’insieme di viaggi di lusso e campeggio, una tipologia di vacanza che sta prendendo piede negli ultimi tempi che fa da concorrenza a resort e hotel di lusso.

Ecco quali sono i 10 campeggi a 5 stelle in Italia e nel mondo.

In Italia il miglior glamping in assoluto si può fare a Venezia dove a circa 13 chilometri si trova il Glamping Canonici di San Marco attrezzato in una barchessa seicentesca tra la Laguna Veneta e il fiume Brenta. Si potrà dormire nelle tende immerse nella natura su letto a baldacchino.

In Cambogia il miglior glamping è il resort 4 Rivers Floating Lodge, costituito da tende da safari africane appoggiate su zattere nel fiume. Ogni tenda è dotata di un minibar e una terrazza privata.

Nella foresta pluviale subtropicale australiana si trova il glamping O’Reilly Rainforest Retreat. Immerso nel Lamington National Park, dDotato di suite, fino a vasca idromassaggio, sauna e un centro fitness è l’ideale per chi desidera si trova il trascorrere una vacanza di lusso.

A soli 3 km da Ubud, a Bali si trova il Sandat Glamping Resort, dove il lusso si incontra con il green con tende ecologiche e tutto costruito con materiali ecosostenibili. Al Maha Desert Resort & Spa è un campeggio di lusso che si trova a Dubai: dotato di servizio in camera 24 ore al giorno e idromassaggio.

In Kenya si trova il Naboisho Camp, il camping di lusso in stile safari tradizionale con dettagli moderni. In Messico invece si può vivere l’esperienza di glamping, precisamente a Tulum, con l’Harmony Glamping, con tende a campana immerse tra le sabbie bianche e la giungla.

18 lussuose tende a cupola circondate da meravigliosi faggi sulle rive del fiume Toro costituiscono il camping di lusso in Cile, il Patagonia Camp. Nel Parco Nazionale di Yellowstone si trova un altro lussuoso campeggio, l’Under Canvas Yellowstone, luogo perfetto per esplorare il parco, senza rinunciare a un alloggio di lusso dotato di tutti i comfort.

Infine nell’estremo ovest del Canada, British Columbia, Vancouver Island, si trova il Clayoquot Resort, raggiungibile solo in idrovolante o traghetto, resort fondato dalla famiglia Genovese, e dotato di tende super lusso in legno e con caminetti.