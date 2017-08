Giro di vite del governo su assenteisti, computer segnalerà furbetti

Giro di vite del Governo sugli assenteisti. Dal primo settembre, le visite fiscali sulle assenze per malattia potranno essere condotte in modo sistematico e ripetitivo, anche se l’assenza capita di lunedí, venerdí o a ridosso delle feste.

Accertamenti che saranno condotti dall’Inps sia per i lavoratori privati che pubblici, finora invece ‘vigilati’ dalle Asl. Una novità, quella del Polo unico, che scatta dal primo settembre e che cambierà il sistema dei controlli, confermando però alcuni capisaldi, come le visite immediate per gli statali che mancano dal servizio il giorno prima o dopo la festività.

A stabilirlo è il decreto sugli accertamenti che fa seguito alla riforma Madia. Un provvedimento allo studio dei ministeri della P.A e del Lavoro, che si accompagna alle linee guida per la messa a punto degli accordi tra medici fiscali e Inps. Come dimostrato dai dati INPS, le giornate a rischio assenteismo, sono proprio quelle vicine ai weekend (come il lunedì o il venerdì) o ad altre festività.

L’obiettivo della riforma è dunque disincentivare i ‘furbetti’ dell’assenza seriale o strategica, finalizzata a ‘ponti’ vacanzieri. Da venerdí si parte con una fase sperimentale. La logica di fondo è replicare nella P.A quel che avviene nel privato dove il tasso di assenteismo è più basso.