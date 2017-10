Giorgio Armani autunno 2017, protagonista il velluto

Per la stagione autunno – inverno 2017 – 2018 Giorgio Armani lavora sui classici, con l’obiettivo di definire un’idea di eleganza sintonizzata sul presente ma ricca di memoria. I cardini delle sfilate sono texture e silhouette, scelti per esaltare la bellezza del corpo maschile. Una collezione caratterizzata dal taglio elegante ma anche dalla vestibilità dei capi. Formale e rigorosa ma allo stesso tempo contemporanea e innovativa. Protagonista del catalogo il velluto.

Nell’ampia selezione di giacche, troviamo una vasta gamma di tessuti: dal modello in doppio tessuto di lana o a quello in jacquard di cotone fino alla linea normal in lana e cachemire. Da segnalare i capi, monopetto o doppiopetto in velluto, rispettivamente in vendita sul sito a 1500 e 1750 euro. Il primo in velluto floccato millerighe, tasche applicate e taschino a pistagna, il secondo in velluto unito e tasche e taschino a filetto. Di particolare originalità anche la giacca monopetto in twill di lana stretch con motivo micro geometrico, caratterizzata da un collo a scialle in maglia.

Giacca doppiopetto in velluto, Giorgio Armani, autunno - inverno 2017-18

Spicca fra i maglioni quello girocollo in misto cachemire con un ricercato motivo colour block e una texture morbida a 1400 euro sul sito insieme al più classico unicolor in cachemire e seta disponibile in grigio. Per chi preferisce il collo a V c’è il pullover in pura lana rasata nera, classico e sempre raffinato. Da segnalare infine il maglione in jacquard di lana e mohair con motivo grafico all over, collo a scialle e maniche a giro leggermente basso. Il collo, i polsi e il bordo al fondo sono rifiniti con fantasia a contrasto.

Maglione in misto cachemire, Giorgio Armani, collezione 2017 - 2018

Passando infine alle camicie di particolare eleganza il modello in jersey jacquard di cotone caratterizzato da una texture armaturata che crea un delicato motivo grafico. La camicia ha collo classico con vele morbide e bottoni a pressione nascosti, pinces e carré sul retro. Per chi vuole attrarre lo sguardo, non può mancare un pezzo timeless del guardaroba maschile, la camicia in seta e cotone con collo alla francese e bottoni a pressione nascosti. Il modello si caratterizza per le cuciture all’inglese e il carré sul retro e per la chiusura con bottoni in madreperla.