Gilet gialli: Macron rompe il silenzio. Salvini teme proteste anche in Italia

Alla fine il presidente Macron ha deciso di rompere il lungo silenzio perpetrato dinanzi alle proteste e ai momenti di violenza registrati durante le manifestazioni dei gilet gialli. In serata l’inquilino dell’Eliseo farà un discorso al paese dopo essersi consultato in mattinata con una serie di funzionari nazionali e locali mentre cerca di gestire il movimento di protesta innescato dalla rabbia per la sua politica che finisce per agevolare i ricchi.

Emmanuel Macron parlerà dal palazzo presidenziale dell’Eliseo alle 20, ha detto un funzionario dell’Eliseo. Il portavoce del governo Benjamin Griveaux parlando a LCI TV station si è detto “sicuro che Macron saprà come trovare la strada per parlare ai cuori dei francesi”, ma, ha aggiunto, non ha la “bacchetta magica” per risolvere tutti i problemi dei manifestanti. Già la scorsa settimana cera stata una prima apertura da parte del governo alle richieste dei gilet gialli, dopo che Macron ha ritirato laumento dell’imposta sul carburante – la questione che ha dato il via alle proteste a metà novembre – nel tentativo di placare i manifestanti, ma la mossa è stata vista troppo tardiva e al momento insufficiente per placare la proposta che nel corso dei giorni si è estesa ad altre richieste.

Per molti manifestanti, Macron stesso, ampiamente visto come arrogante, è diventato il problema. Da qui gli inviti a dimettersi cresciuti sabato scorso, nel quarto fine settimana di proteste. Per la cronaca, quasi 1.000 persone, 100 dei quali minorenni e la maggior parte incensurati, sono stati tenuti in custodia dopo le proteste di sabato perché portavano con sé armi, coltelli, o oggetti che potrebbero essere utilizzati per causare lesioni. Dopo il quarto sabato di proteste nazionali, i funzionari hanno detto di aver capito la profondità della crisi. Il ministro dell’economia Bruno Le Maire ha detto che si tratta di una crisi sociale e democratica, nonché una “crisi della nazione” con “fratture territoriali”.

E in Italia le scene delle proteste da Parigi e dintorni vengano usate dal vicepremier Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più. “Qualcuno vuole in Italia scene come quelle di Parigi?”, si chiede Salvini riferendosi alle proteste dei gilet gialli e al braccio di ferro in corso con L’Ue.