Gianvito Rossi sbarca a Milano con una nuova collezione

Due negozi dedicati solo alla collezione da uomo. Gianvito Rossi apre due nuove boutique, una a Parigi e una a Milano e lancia la sua nuova serie di scarpe. Raffinata ed elegante, la proposta 2017 della casa di moda prevede archetipi maschili caratterizzati da una “informalità formale” e sneakers dal tono più casual.

Ogni scarpa, in stile moderno e minimal, è lavorata e curata nel minimo dettaglio, dal peso alla costruzione della suola fino alla finitura, e prodotta in pelli conciate in modo naturale ed espressamente lavorate per Gianvito Rossi.

Il nuovo negozio per uomo di Gianvito Rossi a Milano

Il nuovo store milanese si trova in via Santo Spirito 10, una traversa di via Montenapoleone, e quello parigino in via Mont Thabor 23. I negozi per gentiluomo di Gianvito Rossi sono stati concepiti insieme all’architetto con base a Milano Patricia Urquiola con l’idea di fornire uno spazio espositivo adatto per le calzature della nuova collezione. I pannelli sono in velluto color grigio scuro mentre paraventi e scaffali delle librerie sono stati riutilizzati per ospitare le scarpe.

Una cura particolare anche per i sedili che i clienti possono usare per provare le calzature, rivestiti in pelle marrone e posti su un tappeto verde di lana britannico. Il design dei locali ricorda quello di un club per uomini o di un camerino. I nuovi negozi sono localizzati a pochi passi da quelli da donna per rendere lo shopping più comodo.

Fra le scarpe della nuova linea, lo stivale Chelsea è reggimentale e raffinato, con suola Blake Rapid: elegante e formale ma con un tocco “cool”. Lo stringato Oxford è caratterizzato da micro cuciture doppie e lacci in cotone. Il mocassino è raffinato, dalla forma stretta ma senza esagerare, sempre su suola Blake Rapid. La scarpa da ballo è il corrispettivo maschile di quella della collezione femminile con suola di lunga durata Blake Rapid e una singola cucitura sul tacco.