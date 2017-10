“Giacche da re”: la collezione Dolce & Gabbana per l’autunno – inverno 2017-18

Un look unico e d’avanguardia per la collezione uomo autunno – inverno 2017-18, “Giacche da re”. Le nuove giacche hanno un’eleganza retrò rivisitata con spirito moderno. Animali domestici e felini prendono vita su molti dei capi proposti, ad evocare un look raffinato ed elegante. A completare l’offerta anche t-shirt, pantaloni, accessori come cinture, anelli e spille, stivaletti e stringate.

Iniziamo con il cappotto doppiopetto in cashmere, color beige, impreziosito da patch e con revers a lancia, chiusura anteriore con bottoni, fodera interna e martingala posteriore, in vendita sul sito di Dolce & Gabbana a 1450 euro. Passando a giacche e bomber, di pregio e originalità il bomber in lana con ricami a .950 euro, in nero, impreziosito da ricami caratteristici, con chiusura lampo anteriore e tasche con zip. Su questa linea il bomber in lana con marsine, in gabardina di lana con dettagli passamaneria.

Cappotto Dolce & Gabbana

Fra le giacche, spicca per particolarità quella monopetto in jacquard con patch e ricami frontali, disponibile in grigio a 2.750 euro. Per chi non disprezza i colori, c’è invece la giacca gialla in jacquard d’ispirazione marsina impreziosita da patch. Caratteristica l’ispirazione Marsina, di origini militari, il cui velluto ricamato con bottoni in treccia e metallo viene interpretato su diversi capi di abbigliamento e accessori della collezione Dolce & Gabbana per la stagione fredda.

Giacca Dolce & Gabbana

Diversi tipi di t-shirt in cotone stampato arricchiscono l’offerta. Adatte per un uomo di eleganza casual, giovanili e pratiche. In particolare si segnala la maglia a maniche corte in jersey di cotone con stampa marsine su sfondo nero e scollo rotondo con etichetta logata. Fra i modelli a maniche lunghe, spicca quella in cotone stampato con un disegno di animali domestici a 325 euro. Per chi ama il colletto, si può optare per la polo in piquet di cotone con patch frontale su sfondo nero.

T-shirt Dolce & Gabbana

Di raffinatezza unica i modelli di camicie e pantaloni da pigiama, come la camicia in twill di seta stampata, a maniche lunghe e con colletto camiceria in color verde a 795 euro. Per un sonno di lusso ci sono i pantaloni in seta stampata a 745 euro, a vita elastica con bottone, della collezione Heraldic Sicilia, che ricorda gli emblemi delle casate nobili siciliane, che prendono vita su abbigliamento e accessori.