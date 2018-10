Gestori, c’è chi resta bullish sulle banche italiane: “debito sostenibile”

Nell’ondata di pessimismo che si è riversata in questi giorni su Piazza Affari e che ha coinvolto soprattutto le banche, c’è chi si muove controcorrente. È il caso di Rob Burnett, gestore di Neptune European Opportunities, che continua a scommettere sui titoli degli istituti di credito italiani, nelle ultime sedute finite nel mirino delle vendite per i timori sul tetto deficit/Pil inserito nella Nota al DEF.

Burnett considera inoltre del tutto infondate le paure di un’uscita dell’Italia dalla zona euro, che liquida come “evento di probabilità estremamente bassa”.

Entrando nel dettaglio della manovra, il gestore crede che, alla fine, il mercato obbligazionario farà da argine ai piani del governo.

“Dal nostro punto di vista il governo italiano cercherà di espandere la politica fiscale, tagliando le tasse e aumentando la spesa ma non consideriamo il piano del governo così aggressivo da creare grossi problemi nel mercato obbligazionario” ha detto Burnett, aggiungendo che “Il mercato obbligazionario si è già dimostrato resistente in passato e pensiamo che continuerà a esserlo in futuro”.