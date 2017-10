Gestore che con un titolo ha fatto 7000% di profitti: comprate questa banca

Secondo un gestore specializzato in società a bassa capitalizzazione che ha realizzato profitti magistrali grazie a un solo titolo inserito in portafoglio ha individuato il prossimo vincente in Borsa: si tratta di un titolo cui pochi trader darebbero credito in Borsa: Deutsche Pfandbriefbank AG.

Il gestore Andrew Neville di Allianz Global Investors, che ha incamerato ritorni da investimento del 7000% grazie a una scommessa contro corrente nell’azienda cinese di lenti Sunny Optical Technology nel 2010, è convinto che la società del credito immobiliare che prima era controllata dal gruppo Hypo Real Estate Holding AG, salvato con i soldi pubblici nel 2008, trarrà grande beneficio dall’incremento della domanda per il credito.

Le azioni del settore bancario in Europa stanno lentamente iniziando a riprendere forza in Borsa dopo gli anni difficili della grande crisi finanziaria e del debito sovrano. Nemmeno una disputa legale in corso nel Regno Unito farà da deterrente alla corsa delle quotazioni del titolo Deutsche Pfandbriefbank, secondo Neville.

“Alcuni investitori non oseranno scommettere sulla banca per via delle incertezze”, dice a Bloomberg il gestore di 2,1 miliardi di dollari di asset tramite i fondi small cap di Allianz GI. “Noi siamo convinti che il prezzo sia decisamente favorevole. Altri no, anche perché si tratta di una piccola banca che non è presente nel proprio paese”.

Stamattina il titolo Deutsche Pfandbriefbank, banca che offre servizi finanziari alla clientela retail e che fa parte dell’indice Mid-Cap tedesco MDAX, avanza del 2,12% alla Borsa di Francoforte attestandosi a quota 12,928 euro. Dal 12 maggio dell’anno scorso l’azienda bavarese è guidata dal 59enne Ceo Andreas Arndt