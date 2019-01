Gestioni patrimoniali: Gamma Cm nomina nuovo branch manager

Gamma Capital Markets, società specializzata nella consulenza fee-only e nelle gestioni patrimoniali, ha scelto Barbara Giani per la guida della branch italiana, affidandosi alle competenze di una senior manager forte di un’esperienza pluriventennale sui mercati internazionali.

Come si legge in un comunicato diffuso dalla società, Barbara Giani – cinquantadue anni e laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi – ha iniziato la sua carriera lavorativa a Londra dove ha completato la sua formazione come analista. Rientrata in Italia, è stata responsabile dell’Ufficio studi di una grande banca italiana e successivamente portfolio manager in diverse banche e sim italiane dove ha potuto ampliare le sue esperienze spaziando dall’analisi all’asset management fino alla consulenza finanziaria agli investitori istituzionali.

“Sono molto contenta di essere stata selezionata per guidare la succursale di Gamma Capital Markets, entrando a far parte di un team formato da professionisti riconosciuti per la loro indipendenza, legami consolidati con la clientela e capacità di selezionare prodotti e gestori solitamente riservati solo agli investitori di fascia più alta – ha commentato Giani -. Il progetto della società, ovvero quello di andare a riempire quel gap di offerta di prodotti di qualità che ancora mancano sul mercato italiano, rappresenta una strategia a lungo termine in cui crediamo molto e che sta raccogliendo buone adesioni”.