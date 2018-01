Germania verso nuovo governo, Spd dice sí a Merkel

Dopo un lungo stallo, la Germania avrà presto un nuovo governo. Il partito socialdemocratico tedesco (SPD), guidato da Martin Schulz, riunito ieri a Bonn ha votato a favore della “Grande coalizione” con Cdu e Csu, guidata da Angela Merkel, per governare in Germania. A favore della mozione sostenuta d Schulz hanno votato 362 delegati, 279 i contrari.

L’Spd vuole ora rivedere i dettagli dell’accordo formale, nel tentativo di migliorare la bozza di intesa con i conservatori, per convincere i membri riluttanti del partito, che dovranno votare l‘accordo definitivo.

“Noi siamo un partito internazionale. Possiamo garantire maggior giustizia sociale in Germania e in Europa. Dal mio punto di vista, sarebbe irresponsabile non cogliere l’opportunità” ha detto Schulz, nel discorso riportato sul profilo Twitter del partito, difendendo la decisione di lanciare una nuova alleanza con il blocco Cdu-Csu. E poi ha aggiunto, citando Polonia, Ungheria e Austria: “Possiamo spezzare l’ondata di destra in Europa formando un governo stabile con un chiaro profilo socialdemocratico”.