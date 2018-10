Generali Investments si fa in due, al via la scissione

E’ diventata operativa oggi la riorganizzazione di Generali Investments, con la scissione in due società di asset management: Generali Insurance Asset Management (il nuovo nome della precedente Generali Investments Europe) e Generali Investments Partners (una nuova società di gestione del risparmio italiana). Le funzioni di supporto per entrambe le entità sono eseguite da Generali Investments Holding.

Generali Insurance Asset Management (Giam), facendo leva sull’esperienza e il know-how sviluppati attraverso la gestione degli asset delle compagnie assicurative del gruppo Generali e di fondi pensione, offre un track record di solide performance in liability driven investments (Ldi), e una serie di strumenti proprietari di analisi sviluppati a supporto delle gestioni Ldi. La società è guidata dall’amministratore delegato Santo Borsellino.

Generali Investments Partners (Gip) si propone come il motore di crescita della business unit in termini di numero di clienti terzi e di attivi in gestione. Questo obiettivo verrà ottenuto attraverso un’innovativa offerta di investimento e capacità di distribuzione specializzate. Le attività di gestione saranno basate sullo sviluppo di distintive strategie di investimento unconstrained, avvalendosi di expertise sia interne che esterne, queste ultime attraverso l’acquisizione di boutiques di investimento specializzate. La società è guidata dall’amministratore delegato Carlo Trabattoni.

L’obiettivo di questo cambiamento è di migliorare ulteriormente la capacità di Generali Investments di allinearsi con i bisogni degli investitori e aiutare i propri clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento: il rinnovato focus sulla centralità del cliente è pienamente in linea con la strategia sull’asset management del gruppo Generali. Specializzazione, efficienza ed innovazione sono fondamentali in un contesto finanziario caratterizzato da continua evoluzione sia nel mercato che in ambito regolamentare. Con un modello di business basato sulla specializzazione, dove ognuna delle società opera in un’area di competenza chiaramente definita, Generali Investments mira a rispondere al meglio alle esigenze dei diversi clienti con competenze dedicate, professionisti esperti e strumenti tecnologici avanzati.

Santo Borsellino, amministratore delegato di Generali Insurance Asset Management ha commentato:

“Siamo posizionati per gestire nel modo migliore portafogli assicurativi e pensionistici: con più di 430 miliardi di euro in asset, Giam è uno dei maggiori asset manager europei focalizzati su soluzioni liabilitydriven. Un’ analitica comprensione della struttura delle passività dei nostri clienti, una conoscenza profonda dei mercati e della volatilità, il nostro approccio al risk management come parte integrante del processo di investimento ed un’incessante attenzione all’efficienza, ci permetteranno di far leva sulla nostra attuale presenza di mercato per crescere nel segmento Ldi”. “I clienti chiedono alle società di asset management di sviluppare soluzioni di investimento innovative, in grado di soddisfare specifiche necessità di investimento. Gip è specializzata nella gestione di portafogli basati su strategie unconstrained, facendo leva su competenze sie interne che esterne attraverso un approccio multi-boutique”.

ha detto Carlo Trabattoni, amministratore delegato di Generali Investments Partners.