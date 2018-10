Generali elegge il miglior agente del gruppo

Si è svolto a Sorrento il secondo Global Agent Excellence Contest di Generali per eleggere il miglior agente all’interno del Gruppo. Nel corso del Gran Finale è stato eletto Sergio

Schena, di Generali Italia. Il Global Agent Excellence Contest è stato lanciato nel 2016 per premiare gli agenti più innovativi in termini di adozione di tecnologie digitali, raccolta dati e nuovi approcci al mercato. Si tratta della seconda edizione del contest, cui hanno partecipato 100.000 agenti provenienti da 20 mercati e 22 business unit di Europa, Asia e America Latina, impegnati in selezioni locali tra settembre 2017 e marzo 2018, cui ha fatto seguito un format di Champions League per la selezione dei 10 finalisti. La giuria della Champions League era composta da 5 membri del Group Management Committee di Generali (Marco Sesana, Jean-Laurent Granier, Giovanni Liverani, Luciano Cirinà e Frédéric de Courtois). Al Gran Finale hanno partecipato i 200 migliori agenti, il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, e gli Head of Sales di 20 mercati, che hanno eletto il miglior agente di Generali.

Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “La nostra rete globale di oltre 150 mila agenti è ciò che rende Generali unica al mondo. Si tratta di un modello distributivo che

assicura una maggiore interazione con i clienti, basata su fiducia, competenza e comprensione delle loro esigenze. L’innovazione riveste un ruolo centrale nella nostra strategia, per garantire

che i nostri agenti dispongano dei migliori strumenti per competere nello scenario attuale.Grazie a questi strumenti, a supporto della competenza e della passione dei nostri agenti, siamo in grado di fornire ai clienti soluzioni avanzate e personalizzate per soddisfare ogni giorno le loro esigenze, con tempestività ed efficacia”.

Connettività e digitalizzazione sono i fattori che stanno caratterizzando il settore assicurativo, che attraversa una fase di profonda trasformazione. Il canale di vendita tradizionale riveste un ruolo sempre più importante e sta evolvendo verso un nuovo modello che, anche grazie alla tecnologia, fa leva su processi più efficienti, soluzioni sempre più personalizzate e una maggiore interazione tra agenti e clienti. Il Gruppo Generali è impegnato nel promuovere questa trasformazione, potendo contare su una rete distributiva di grande esperienza e capace di costruire rapporti di fiducia con i propri clienti.