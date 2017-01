GEAB, i 10 trend da tenere d’occhio per il 2017

Continua la carrellata di previsioni sulle tendenze per l’anno appena iniziato. Tra le ultime previsioni, ritorna GEAB (Global Europe Anticipation Bulletin), Lettera Confidenziale del Laboratorio europeo di Anticipazione Politica (LEAP) edita in collaborazione con Edizioni Anticipolis, come ogni anno, ha messo a punto un panorama sintetico delle dieci grandi tendenze per il 2017.

Il focus è sulla finanza e la geopolitica anche se non mancano riferimenti alla politica economica.

Si legge sul loro sito: