Future Eurostoxx verso la fine del ciclo Annuale

Anche per il future Eurostoxx sono passate diverse sedute dall’ ultima previsione, aggiorniamo quindi, come di consueto, la previsione con particolare attenzione ad eventuali cambiamenti intercorsi sul mercato rispetto a quanto preventivato.

Il target del ciclo Annuale Fusion in corso rimane in area 3.750/3.800, tuttavia riteniamo che difficilmente verrà raggiunto ed anche per questo mercato con buone probabilità l’ultimo massimo dei prezzi è stato il massimo del ciclo.

Analizziamo i motivi di questa nostra previsione.

L’indicatore di ciclo è in una zona di massimo ed è vicino alla svolta ribassista.

Il fattore temporale ciclico sviluppato sul ciclo Annuale Fusion evidenzia una zona di massimo raggiunta, ed anche per questo mercato rispettata dai prezzi.

Ciclo Intermestrale è ampiamente ribassista (color senape nella parte inferiore del grafico), quindi i prezzi dovrebbero continuare a scendere.

Tuttavia le stesse considerazione specificate nel report di ieri in riferimento al tempo mancante alla fine del ciclo Annuale, valgono anche per il future Eurostoxx.

Affronteremo il problema nei prossimi report.

Ed anche in questo mercato il nostro algoritmo previsionale ipotizza la svolta dell’annuale già avvenuta, ma evidenzia un ribasso che dovrebbe durare più tempo di quanto ipotizzato dalla previsione temporale ciclica.

Ritorneremo su questo argomento con attenzione più avanti.

