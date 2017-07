Ftsemib non molla …?

Ho ricevuto in questi giorni molte e-mail, dove mi si chiedevano pareri ed indicazioni su andamenti di mercati, da persone che non sono registrate al mio sito, ci tengo a precisare che non do risposte a non abbonati, nemmeno su tematiche che tratto nei report pubblicati su questo portale.

Ciò nel rispetto di coloro che pagano i miei report, gli unici a cui rispondo ed eventualmente do pareri , ciò in considerazione del fatto che pagano un abbonamento.

Detto ciò, comunque, considerato che la maggior parte delle richieste erano inerenti al future Italiano, pur non avendo risposto alle e-mail espongo un aggiornamento della previsione.

Pare proprio che il future Ftsemib non abbia voglia di scendere ed in realtà il target prefissato da tempo non è ancora stato raggiunto, personalmente sono ancora convinto che non verrà raggiunto, ma la mia convinzione alla fine non è interessata perché le mie posizioni sono chiuse da tempo oramai (vedi report precedenti) ed è del tutto soggettiva = non conta nulla.

Oggettivamente invece il target è stabile in area 22500, ma vanno considerati alcuni aspetti: i volumi stanno diminuendo … e prezzi che salgono con volumi che scendono = distribuzione = in arrivo un missile!

Inoltre l’indicatore di ciclo Annuale Fusion è indubbiamente in area di massimo, ci avviciniamo alla resistenza del 2015 ed il Dna del ciclo Annuale evidenzia una zona di massimo imminente, direi che le probabilità sono più a favore di una discesa che di un rialzo nel medio-lungo periodo.

In ulteriore aggiunta secondo la previsione temporale ciclica sviluppata attraverso un Battleplan rappresentativo del ciclo Annuale Fusion i prezzi attuali sono perfettamente allineati al massimo ciclico, che darebbe discesa da qui in avanti.

Tuttavia sappiamo bene che le distribuzioni possono durare molto, con continui rialzi e piccoli ritracciamenti , devono convincere tutti che la salita continuerà affinché la mano dominate possa distribuire mentre il parco buoi compra, quindi il massimo potrebbe anche diventare quello cerchiato , che peraltro per data combacia drammaticamente con il massimo previsto r il Dowjones analizzato qualche giorno fa.

Non mi è dato, come a nessun altro, sapere quanto ci sarà l’inversione ma di certo posso affermare che siamo sul massimo del ciclo Annuale e siamo in distribuzione, io non mi sogno di acquistare a questi prezzi, ed ho già chiuso tutte le posizioni long di medio-lungo periodo.

In Borsa si sale per le scale e si scende con l’ascensore, a mio avviso è ora di stare molto cauti.

La previsione più probabile al momento secondo i nostri algoritmi è la seguente , lateralità distributiva prima della discesa, ma nulla toglie che i prezzi arrivino a target avanzando di altri 1000 punti con volumi sempre più bassi, se così sarà ci sarà un ottima opportunità di short.

Al momento non posso aggiungere nulla di più.

