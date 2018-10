FTSE MIB, analisi nel medio e nel lungo periodo

Analisi lungo periodo FTSE MIB

L’immagine del nostro futures italiano sul Battleplan Biennale si mostra con un nono ciclo Interemestrale che sembra poter chiudere il Biennale in corso.

Questa situazione può capitare in quanto un ciclo come spesso spiego può dilatarsi di un + o – 20% perciò chi fa le analisi cicliche deve tenere in considerazione questo parametro.

Anche se questo evento possa spaventare il rialzo del nono ciclo Intermestrale ha generato un pull-back sulla media mobile Annuale senza romperla di conseguenza tale rialzo non avrebbe mai potuto farci pensare ad una ripartenza, la quale è sempre accompagnata da una rottura della media mobile ciclica relativa.

Partecipa al nostro percorso formativo gratuito con una strategia in regalo, applicabile fin da subito. CLICCA QUI PER ACCEDERE: https://goo.gl/TB3j3V

In questa immagine vediamo anche che l’indicatore di ciclo Biennale è in fase di ribasso e non sembra che debba esserci una ripartenza a breve.

Medio periodo FTSE MIB

Dall’immagine in figura vediamo che ci stiamo avvicinando al ….OMISSIS….

Approfitta del nuovo percorso formativo GRATUITO formato da una serie di video che ti spigheranno come poter imparare una strategia che potrai applicare subito dopo.

CICCA QUI PER ACCEDERE : https://goo.gl/TB3j3V

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.