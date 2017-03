Ftse Mib e la resistenza chiave. I due titoli da comprare a ogni storno

Così Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, sulla recente performance dell’indice Ftse Mib di Piazza Affari:

“Il Ftse Mib disegna una white marubozu che prosegue il rally partito dai minimi del 24 Febbraio in area 18.500. Il mese di marzo è iniziato con ottimi auspici con l’ indice italiano (+5.74%) che archivia la miglior settimane delle ultime 12. A trainare il listino al rialzo sono stati i titoli bancari che negli ultimi cinque giorni hanno strappato al rialzo: Bpm (+15.91%) Ubi (+15.74%) UniCredit (+15.13%). Nel giro di una manciata di sedute il FtseMib riporta il bilancio annuale in positivo (+2.23%) riportandosi a contatto con la resistenza chiave passante in area 19.800 punti, superata la quale ci attendiamo una ulteriore accelerazione